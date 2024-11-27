Донская авиакомпания отрицает, что SSJ-100 в Анталье загорелся

«Посадку выполнял командир воздушного судна, опытный летчик, чей налет более 12 500 часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе. После остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру воздушного суда. Он принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел», — считают в пресс-службе авиакомпании.