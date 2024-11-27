Донская авиакомпания отрицает, что SSJ-100 в Анталье загорелся

Ростовская авиакомпания «Азимут» завершила предварительное служебное расследование после жесткой посадки самолёта «Сухой Суперджет 100» в аэропорту Антальи в воскресенье, 24 ноября. Напомним, что после этого начался пожар.
«Посадку выполнял командир воздушного судна, опытный летчик, чей налет более 12 500 часов. Самолет двигался по установленным параметрам посадки, отклонений не наблюдалось. Во время приземления произошел непрогнозируемый сдвиг ветра, что стало причиной жесткой посадки. Экипаж сумел удержать воздушное судно на полосе. После остановки воздушного судна на полосе бортпроводники увидели задымление снаружи по левому борту и доложили командиру воздушного суда. Он принял решение об эвакуации пассажиров и экипажа. На взлетно-посадочной полосе воспламенилось авиатопливо, вылившееся из деформированного топливного бака. Самолет не горел», — считают в пресс-службе авиакомпании.
Пламя потушили спустя несколько минут. Пассажиров эвакуировали через переднюю правую дверь — с обратной стороны от источника возгорания.
Пострадавших среди 89 пассажиров и шести членов экипажа. А «Азимуте» отметили, что командир и экипаж покинули самолёт последними.
Ручная кладь и багаж пассажиров не пострадали. За вылетающими с турецкого курорта прилетел резервный самолёт.
«Принято решение произвести выплату пассажирам рейса А45051 Сочи — Анталья, выполненного 24 ноября 2024 года, в размере 100 тысяч рублей», — добавили в «Азимуте».
Напомним, «Азимут», — единственная авиакомпания, чей парк самолётов состоит только из «Сухой Суперджет 100». Перевозчик начал полёты в сентябре 2017 года.