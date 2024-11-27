На Урале будут судить обвиняемого в разбое в ювелирном магазине спустя семь лет

По версии следствия, в январе 2017 года обвиняемый вместе со своим знакомым с оружием напали на ювелирный магазин в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Один из соучастников выстрелил из огнестрельного оружия в сотрудника магазина, из-за чего он получил черепно-мозговую травму, также они похитили из магазина ценности общей суммой свыше 2,8 млн руб. После этого они скрылись в Самарской области.