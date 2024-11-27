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В МЧС показали кадры пожара в воронежском автосалоне

В среду, 27 ноября, в шесть утра загорелось техническое помещение автосалона на Московском проспекте. Площадь возгорания составила 1600 квадратных метров. К семи утра пожарным удалось потушить 400 квадратов, при этом спасти десятки машин.

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Пострадавших нет. Сам салон удалось оградить от распространения огня.

В тушении пожара принимают участие 9 машин спецтехники и 28 спасателей.

МЧС