Охранник из Хабаровского края оказался в кредитной яме на 4 млн и под судом

Следуя указаниям аферистов, мужчина установил на свой телефон неизвестное приложение и перевел на счета злоумышленников 2 миллиона рублей, которые он взял в кредит. Не удовлетворившись этой суммой и желая получить еще большую прибыль, он воспользовался телефоном своей сожительницы, оформил кредиты на ее имя и перевел еще около 2 миллионов рублей.