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Охранник из Хабаровского края оказался в кредитной яме на 4 млн и под судом

Как доверие обошлось в 4 миллиона: история с неожиданным поворотом.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае житель села Эльбан Амурского района стал жертвой мошенников, переведя им около 4 миллионов рублей по схеме «инвестиции», сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

57-летний охранник одного из предприятий поселка обнаружил рекламу о возможных выгодных вложениях в сети Интернет и решил попробовать заработать.

Мужчина оставил свой номер телефона, после чего с ним связался неизвестный, представившийся специалистом аналитического центра инвестиций. Он обещал высокий доход от вложений и подробно объяснил, как можно заработать деньги. Позже потерпевшему позвонил лжепомощник руководителя центра и убедил его начать инвестировать средства.

Следуя указаниям аферистов, мужчина установил на свой телефон неизвестное приложение и перевел на счета злоумышленников 2 миллиона рублей, которые он взял в кредит. Не удовлетворившись этой суммой и желая получить еще большую прибыль, он воспользовался телефоном своей сожительницы, оформил кредиты на ее имя и перевел еще около 2 миллионов рублей.

Когда житель Эльбана попытался вывести обещанные дивиденды, все его контакты были заблокированы, и он понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

В одном из дел 57-летний мужчина признан потерпевшим, а по второму делу — подозреваемым. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция продолжает проводить оперативно-розыскные мероприятия для установления злоумышленников.