В Ташкенте и столичной области задержаны 17 человек, планировавших присоединиться к террористам

В Ташкенте и Ташкентской области правоохранительные органы предотвратили опасную угрозу. В результате совместных оперативных мероприятий Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности было задержано 17 человек, которые планировали выехать в зоны боевых действий за рубежом и присоединиться к международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).