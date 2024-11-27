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В Ташкенте и столичной области задержаны 17 человек, планировавших присоединиться к террористам

В Ташкенте и Ташкентской области правоохранительные органы предотвратили опасную угрозу. В результате совместных оперативных мероприятий Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности было задержано 17 человек, которые планировали выехать в зоны боевых действий за рубежом и присоединиться к международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Источник: Vaib.Uz

Среди задержанных — 17-летний житель Ташкентской области. По данным следствия, молодой человек подвергся влиянию экстремистских идей через Интернет. Он вместе с 16 близкими знакомыми создал нелегальное «сообщество», участники которого намеревались вступить в ряды террористической организации за рубежом.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии со статьёй 244 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за участие в террористической деятельности и создание экстремистских организаций.

Правоохранительные органы обращаются к населению с настоятельной просьбой быть бдительными и не попадать под влияние чуждых идей, распространяемых через Интернет. Подобные попытки радикализации часто становятся следствием доверчивости и недостаточной информационной осведомлённости.