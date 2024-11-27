Отправили за решетку подозреваемого в убийстве девушки на Эльмаше

«Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, “его посетила “белка””, — сказал полковник Горелых. — Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придётся на “полную катушку”.