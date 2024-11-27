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Отправили за решетку подозреваемого в убийстве девушки на Эльмаше

Суд Екатеринбурга избрал для 37-летнего Аркадия, подозреваемого в убийстве 30-летней Юлии на Эльмаше, меру пресечения в виде ареста на 1 месяц и 30 суток.

Он пробудет в СИЗО до 23 января 2025 года.

Тело девушки было найдено между домами на улице Красных Командиров в Екатеринбурге 23 ноября. У нее были ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

По версии следствия, погибшая приехала из села Косулино Белоярского района в Екатеринбург к своей сводной сестре. Возле дома ее подкараулил бывший муж сестры.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. После убийства он уехал на автомобиле «Шкода». Затем бросил машину и решил залечь на дно. Его задержали 24 ноября в районе села Николо-Павловское.

«Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, “его посетила “белка””, — сказал полковник Горелых. — Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придётся на “полную катушку”.