Отправили за решетку подозреваемого в убийстве девушки на Эльмаше

Он пробудет в СИЗО до 23 января 2025 года.
Тело девушки было найдено между домами на улице Красных Командиров в Екатеринбурге 23 ноября. У нее были ножевые ранения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
По версии следствия, погибшая приехала из села Косулино Белоярского района в Екатеринбург к своей сводной сестре. Возле дома ее подкараулил бывший муж сестры.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина злоупотреблял алкогольными напитками. После убийства он уехал на автомобиле «Шкода». Затем бросил машину и решил залечь на дно. Его задержали 24 ноября в районе села Николо-Павловское.
«Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что, как говорят в народе, “его посетила “белка””, — сказал полковник Горелых. — Что конкретно случилось, установит следствие, а вот ответить за лишение человека жизни придётся на “полную катушку”.