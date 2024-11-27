На Кубани наградят героя, спасшего пассажиров загоревшегося самолета в Турции

«Горжусь нашими земляком. Султан проявил героизм и находчивость в сложной ситуации. На такое способен не каждый. Только тот, для кого мужество — не просто звук, а жизненный принцип. Мы обязаны отметить его храбрый поступок», — сообщил «КП» — Кубань’первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя Комитета ГД по контролю, депутат от региона Дмитрий Гусев.