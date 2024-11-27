На Кубани наградят героя, спасшего пассажиров загоревшегося самолета в Турции

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с предложением отметить героя, спасшего пассажиров загоревшегося самолета Сочи-Анталья. Парламентарий предлагает наградить краснодарца грамотой. Со своей стороны депутат направит герою благодарственное письмо.
«Горжусь нашими земляком. Султан проявил героизм и находчивость в сложной ситуации. На такое способен не каждый. Только тот, для кого мужество — не просто звук, а жизненный принцип. Мы обязаны отметить его храбрый поступок», — сообщил «КП» — Кубань’первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя Комитета ГД по контролю, депутат от региона Дмитрий Гусев.
Напомним, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся 24 ноября при посадке в турецкой Анталье. Спасти пассажиров помог продавец фруктов и овощей Султан Султанов, житель города Краснодара. Он летел этим же рейсом. После начала пожара он увидел, что молодая стюардесса паникует и не может открыть аварийный выход. Султан помог ей открыть дверь.