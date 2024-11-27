Авиакомпания «Азимут» раскрыла причину жесткой посадки своего суперджета в Анталье

Причиной жесткой посадки самолета Superjet-100 в аэропорту Антальи стал непредвиденный сдвиг ветра. Об этом сообщили в компании «Азимут». Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время выполнения рейса А45051 из Сочи в Анталью.