В Омске нашли огромную «ртутную» свалку

По словам очевидцев, две «газели» выгрузили на берег озера всю эту опасную дрянь и уехали; впрочем, они лишь добавили к уже существующей несанкционированной свалке свой груз. Борется с этим стихийным полигоном администрация Советского округа не один год, тонны мусора вывозят периодически, однако пока не был пойман ни один нарушитель.