В Омске нашли огромную «ртутную» свалку

Шокирующие новости одна за другой появлялись в омских пабликах: на берегу озера в посёлке Николаевка Советского округа омичи наткнулись на свалку ртутных градусников, а свиные головы обнаружили местные жители в районе улицы 3-й Молодёжной Октябрьского округа.
Почему опасные отходы не доехали до места организованного сбора и утилизации, выясняют следственные и надзорные органы.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Измерить градус
Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области проводит проверку по факту обнаружения опасных отходов — ртутьсодержащих термометров. Ведомство сообщило, что в мешках (!!!) находились и повреждённые градусники, и термометры в заводских упаковках. В этой же куче обнаружились бутыльки от лекарств и битые лампочки.
«Факт размещения ртутьсодержащих отходов подтвердился. Здесь же инспекторы обнаружили большое количество тары от противоопухолевых лекарственных средств. Результаты проведённого обследования направлены в полицию, природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор для установления лиц, разместивших отходы, а также собственнику земельного участка для ликвидации свалки отходов», — отреагировали в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.
По словам очевидцев, две «газели» выгрузили на берег озера всю эту опасную дрянь и уехали; впрочем, они лишь добавили к уже существующей несанкционированной свалке свой груз. Борется с этим стихийным полигоном администрация Советского округа не один год, тонны мусора вывозят периодически, однако пока не был пойман ни один нарушитель.
Ртуть, кстати, относится к самому опасному первому классу отходов, её воздействие на живые организмы может быть губительным.
«Ртуть испаряется несколько лет и может поразить нервную систему и другие органы человека», — рассказал главный специалист управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности администрации Омска Михаил Лапшинов.
Свалку ликвидировали. Кстати, за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы.
Подложить свинью
Скотомогильник в черте города вдруг появился в Октябрьском округе. Между улицами 3-я Молодёжная и Рельсовая омичи обнаружили свалку из свиных голов и туш.
Явно это отходы промышленного забоя, по всем нормам и правилам их необходимо было захоронить на спецполигоне либо сжечь, но кто-то решил сэкономить.
В территориальном управлении Россельхознадзора подтвердили, что подобные находки считаются опасными биологическими отходами и свидетельствуют о нарушении закона РФ по их утилизации. Омская межрайонная природоохранная прокуратура ведёт проверку, по результатам которой и будут приняты меры. Нарушителей, выбросивших головы, разыскивают, им грозит штраф 4−5 тыс. руб. Должностных лиц могут оштрафовать на 20−40 тыс. руб., предпринимателей — на 500−700 тыс. руб.