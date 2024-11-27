Пожар в автосалоне под Воронежем попал на видео

— Благодаря оперативной работе пожарных удалось остановить распространение огня внутри технической пристройки и не дать обрушиться легковозводимому металлическому зданию, как это часто бывает на пожарах подобного рода. Кроме того, от огня удалось отстоять сам автосалон и эвакуировать из горящих помещений несколько десятков автомобилей, — прокомментировали происшествие в МЧС.