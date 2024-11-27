Пожар в автосалоне под Воронежем попал на видео

Утром среды, 27 ноября, пожар произошел в техническом помещении автосалона, расположенного в районе хутора Ветряк на въезде в Воронеж. По информации ГУ МЧС по Воронежской области, сигнал о возгорании поступил в 5:28. Ведомство опубликовало кадры с места пожара:
К ликвидации пожара привлекли около полусотни человек и 15 единиц спецтехники. Спустя полтора часа возгорание было ликвидировано на площади в 400 кв. м. Зафиксированное время ликвидации пожара — 6:59.
— Благодаря оперативной работе пожарных удалось остановить распространение огня внутри технической пристройки и не дать обрушиться легковозводимому металлическому зданию, как это часто бывает на пожарах подобного рода. Кроме того, от огня удалось отстоять сам автосалон и эвакуировать из горящих помещений несколько десятков автомобилей, — прокомментировали происшествие в МЧС.
Пострадавших в результате ЧП нет. К работе приступают дознаватели МЧС России, которым предстоит определить причину пожара. На прошлой неделе пожар произошел в аудитории на третьем этаже здания Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова.
Обошлось без пострадавших. Пламя повредило помещение по всей площади в 30 кв. м. П.