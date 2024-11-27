Жителя Челябинска, державшего девушку в плену 14 лет, направят на лечение

Как сообщали Следственный комитет и прокуратура региона, Владимир Ческидов осенью 2009 года познакомился с девушкой в районе автовокзала «Синегорье» в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез её в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023 года после того, как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу.
«Назначить принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации специализированного типа с интенсивным наблюдением», — сказала судья.
Также, по данным СУСК, с января 2008 года по август 2009 года мужчина у автовокзала Челябинска познакомился с неизвестной женщиной и предложил проследовать к нему домой, где удерживал против ее воли. В апреле 2011 года в ходе ссоры фигурант ударил ее несколько раз по голове, от чего она скончалась, после он расчленил тело и спрятал на территории домовладения.
Местный житель, по данным СУСК, совершил в состоянии невменяемости запрещенные уголовным законом общественно опасные деяния, предусмотренные пунктами «а», «в» частью 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктом «б» части 2 статьи 131 УК РФ (изнасилование), пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).
СУСК уточняет, что стационарная комплексная судебная сексолого-психиатрическая экспертиза выявила, что фигурант страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием и не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в Советский районный суд Челябинска для применения принудительных мер медицинского характера. Первое заседание суда состоялось 10 июня.