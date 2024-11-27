Жителя Челябинска, державшего девушку в плену 14 лет, направят на лечение

Также, по данным СУСК, с января 2008 года по август 2009 года мужчина у автовокзала Челябинска познакомился с неизвестной женщиной и предложил проследовать к нему домой, где удерживал против ее воли. В апреле 2011 года в ходе ссоры фигурант ударил ее несколько раз по голове, от чего она скончалась, после он расчленил тело и спрятал на территории домовладения.