В Ростовской области мужчина остался без дома из-за неисправной проводки

По предварительной информации ведомства, 61-летний мужчина остался без жилья из-за неисправной проводки. В спальне частного дома заискрили провода. Затем воспламенился потолок. Огонь быстро распространился на соседние комнаты. Очевидцы, увидев полыхающий дом, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.