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В Ростовской области мужчина остался без дома из-за неисправной проводки

В Мартыновском районе произошел пожар в частном доме.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ЧП произошло в слободе Большая Орловка Мартыновского района.

По предварительной информации ведомства, 61-летний мужчина остался без жилья из-за неисправной проводки. В спальне частного дома заискрили провода. Затем воспламенился потолок. Огонь быстро распространился на соседние комнаты. Очевидцы, увидев полыхающий дом, сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось за несколько минут.

— Возгорание на 104 квадратах потушили огнеборцы МЧС России и добровольцы, — сообщили в пресс-службе ведомства.