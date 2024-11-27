Нейросеть помогла обезвредить колл-центр мошенников

«Майоры полиции», «представители службы безопасности Центробанка» и «сотрудники “Госуслуг” названивали нашим соотечественникам из съемной квартиры. Правда, квартира была не совсем обычная: преступники установили в ней специальное устройство с двумя сим-боксами, позволяющее одновременно работать с большим количеством номеров. В каждом боксе было по 128 сим-карт различных операторов. Кроме того, в “гнезде звонарей” было антенно-фидерное оборудование и другие предметы с доказательственным значением. Об этом в телеграм-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступники звонили людям, входили в доверие и получали персональные данные, а значит, доступ к банковским приложениям и личным кабинетам на «Госуслугах». Всего было совершено около 15 тысяч звонков.
Сотрудники Бюро специальных технических мероприятий и ростовского главка вычислили, откуда идут звонки, благодаря нейросетям и искусственному интеллекту. Бойцам спецподразделения МВД открыл дверь татуированный парень.
Именно он, по версии следствия, обеспечивал техническую возможность для работы «майорам» и «безопасникам». Молодой человек рассказал, что связался с кураторами по интернету. Кто они, подозреваемый точно не знает. Все задания он получал через чат под названием BERLIN. На зарплату не жаловался, если все указания исполнял верно, получал десять тысяч рублей в день. Сим-карты менял каждые сутки и постоянно переезжал с места на место.
И все же, несмотря на такие меры предосторожности, его местоположение удалось рассекретить. Предположительно, деятельность «нехорошей квартиры» координировалась украинскими кураторами.