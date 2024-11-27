Нейросеть помогла обезвредить колл-центр мошенников

Именно он, по версии следствия, обеспечивал техническую возможность для работы «майорам» и «безопасникам». Молодой человек рассказал, что связался с кураторами по интернету. Кто они, подозреваемый точно не знает. Все задания он получал через чат под названием BERLIN. На зарплату не жаловался, если все указания исполнял верно, получал десять тысяч рублей в день. Сим-карты менял каждые сутки и постоянно переезжал с места на место.