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Собака утонувшего в Башкирии мужчины ждет возвращения хозяина у места трагедии

В Башкирии у места, где утонул хозяин, его ждет верная собака Белка.

Источник: Комсомольская правда

В Караидельском районе Башкирии продолжаются поиски тела 56-летнего сельчанина. Мужчина решил сократить путь до дома по тонкому льду и провалился вместе с велосипедом в воду. Выжить жителю Башкирии не удалось.

Поиски на реке Уфе ведутся с применением судна на воздушной подушке.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, поисковые работы на реке Уфе идут уже четвертые сутки. Водолазы обследуют дно на глубине более 7 м. С воздуха ситуацию мониторит вертолет.

Недалеко от места трагедии заметили собаку Белку. Животное надеется, что мужчина вернется к ней и преданно ждет встречи с хозяином.

Спасателям пока удалось найти и поднять со дна только велосипед.

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