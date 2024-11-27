Собака утонувшего в Башкирии мужчины ждет возвращения хозяина у места трагедии

В Караидельском районе Башкирии продолжаются поиски тела 56-летнего сельчанина. Мужчина решил сократить путь до дома по тонкому льду и провалился вместе с велосипедом в воду. Выжить жителю Башкирии не удалось.
Поиски на реке Уфе ведутся с применением судна на воздушной подушке.
Как рассказали в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС, поисковые работы на реке Уфе идут уже четвертые сутки. Водолазы обследуют дно на глубине более 7 м. С воздуха ситуацию мониторит вертолет.
Недалеко от места трагедии заметили собаку Белку. Животное надеется, что мужчина вернется к ней и преданно ждет встречи с хозяином.
Спасателям пока удалось найти и поднять со дна только велосипед.
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