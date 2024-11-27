В Петербурге пенсионерка за два месяца отдала мошенникам более 22 млн рублей

Жительница Выборгского района обратилась в полицию с заявлением, что на ее телефон звонили якобы сотрудники банка и предлагали ей сохранить ее сбережения. Для этого 67-летней женщине необходимо было передавать деньги их курьеру. В итоге за два месяца она отдала мошенникам 22 683 333 рублей.
Пострадавшая до последнего не верила, что стала жертвой, однако после такого длительного срока она все же обратилась в полицию. В итоге возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент ведется расследование.