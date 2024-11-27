Дело самарца, помогавшего террористам, передано в суд

При этом мужчина осознавал, что переведенные им денежные средства будут направлены на обеспечение незаконной деятельности организации.



Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.