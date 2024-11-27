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В ГД наградят продавца фруктов, спасшего людей из горящего SSJ в Анталье

В Госдуме наградят продавца фруктов, который спас пассажиров из горящего самолёта SSJ-100 авиакомпании «Азимут» в Анталье. Именно Султан открыл аварийную дверь, когда стюардесса запаниковала.

Источник: РИА "Новости"

Депутат ГД Дмитрий Гусев также обратился с просьбой отметить поступок героя к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Султан Султанов торгует фруктами и овощами на Кубани.

Султан летал в Турцию по работе. Он сидел впереди, сам открыл аварийную дверь и помогал выходить пассажирам. Мужчина заявил нам: героем себя не считает — уверен, что всех спас Бог.

Напомним, что Sukhoi Superjet 100−95LR вспыхнул 24 ноября в Анталье сразу после посадки в турецком аэропорту. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. В компании «Азимут», которая владеет самолётом, доложили, что возгорание произошло из-за повреждения топливного бака. Известно, что борт странно себя вёл и до инцидента.