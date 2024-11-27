В Фергане группа граждан напала на правоохранителей из-за установки камер наблюдения

На место происшествия прибыли сотрудники профилактической службы районного УВД, которые попытались урегулировать конфликт и успокоить участников. Однако граждане, игнорируя правила общественного порядка, устроили скандал. Более того, они отказались выполнять законные требования сотрудников, применили к ним физическую силу и повредили их служебную форму.