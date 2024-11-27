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Автомобиль въехал в дерево: четыре человека погибли под Алматы

В Каскелене водитель не справился с управлением и въехал в дерево. В результате аварии погибли четыре человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия полицией возбуждено уголовное дело.

«25 ноября водитель Hyundai Accent, следуя на 29 км автодороги Алматы — Бишкек, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на дерево», — рассказали в ДП Алматинской области.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров скончались. Еще три человека с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Полиция региона призвала не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД и не превышать допустимый скоростной режим.