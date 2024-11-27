На юге Волгограда в жестком столкновении «Рено» и «Хендэ» пострадала девочка

Девочка 7 лет получила травмы в результате жесткого ДТП в Кировском районе Волгограда 26 ноября. Авария произошла в вечернее время на оживленном перекрестке. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, примерно в 17.30 часов на пересечении улиц 64-й Армии и Санаторной водитель «Хендэ Солярис» влетел в «Рено Сандеро».