53 ДТП произошло в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки произошло 53 ДТП. Напомним, 26 ноября, регион завалило снегом. Из-за этого на дорогах сложилась трудная обстановка, но на аварийность это не повлияло. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в это время года в будние дни всегда происходит около 50 ДТП.