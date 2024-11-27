53 ДТП произошло в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки произошло 53 ДТП. Напомним, 26 ноября, регион завалило снегом. Из-за этого на дорогах сложилась трудная обстановка, но на аварийность это не повлияло. Как сообщили в ГУ МВД Иркутской области, в это время года в будние дни всегда происходит около 50 ДТП.
— Зарегистрировали 42 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом имуществу автомобилистов, а также 11 автоаварий, в которых 15 человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних, — поделились в ведомстве.
До конца недели прогнозируют снегопады, гололедица и снежные накаты на дорогах. Поэтому госавтоинспекторы напомнили, о необходимости быть бдительными на дорогах и соблюдать ПДД.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что движение автобусов и больших грузовиков ограничили по трассе «Байкал» в Слюдянском районе.