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Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам более двух миллионов рублей

Женщина знала о схеме обмана, но все равно поверила аферисту.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Салавата стала жертвой мошенников и осталась с большим долгом перед банком. Пенсионерка побоялась вымышленных мошенников, что отдала более двух миллионов рублей настоящим.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 64-летней женщине позвонил лжесотрудник банка и убедил ее в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для решения проблемы мошенник предложил оформить встречный займ, а затем деньги отправить на продиктованные счета.

На следующий день женщина на такси за счет мошенника поехала в Уфу и взяла еще 360 тысяч рублей на руки. Их она в тот же день перевела на счет мошенника. После чего пенсионерка на такси была доставлена в родной город, где снова по указанию афериста оформила кредит на сумму более 300 тысяч рублей, которые она также перевела мошеннику.

В результате, жительница Салавата отправила лжесотрудникам банка более двух миллионов рублей.

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