Пенсионерка из Башкирии отдала мошенникам более двух миллионов рублей

На следующий день женщина на такси за счет мошенника поехала в Уфу и взяла еще 360 тысяч рублей на руки. Их она в тот же день перевела на счет мошенника. После чего пенсионерка на такси была доставлена в родной город, где снова по указанию афериста оформила кредит на сумму более 300 тысяч рублей, которые она также перевела мошеннику.