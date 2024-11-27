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В Воронеже автомобилистка на «Вольво ХС-40» сбила пешехода

Воронежца госпитализировали после наезда иномарки.

Источник: ГАИ Воронежской области

Вечером 26 ноября в Воронеже под колеса иномарки попал пешеход. ДТП произошло в 18.25.

По предварительным данным дорожной полиции, 40-летняя автомобилистка на «Вольво ХС-40», следовавшая по ул. 9 Января со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении Беговой, сбила мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

51-летнего пострадавшего госпитализировали с травмами. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства аварии.

В Воронежской области за 26 ноября сотрудники ГАИ зарегистрировали 78 ДТП, в них пострадали три человека.