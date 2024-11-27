В Воронеже автомобилистка на «Вольво ХС-40» сбила пешехода

По предварительным данным дорожной полиции, 40-летняя автомобилистка на «Вольво ХС-40», следовавшая по ул. 9 Января со стороны ул. Антонова-Овсеенко в направлении Беговой, сбила мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.