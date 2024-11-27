Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб под колесами поезда в Минске

МИНСК, 27 ноя — Sputnik. Мужчина был смертельно травмирован в результате наезда поезда в Минске, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Трагический инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября, на остановочном пункте «Курасовщина».

По данным СК, 58-летний мужчина, житель столицы, шел по железнодорожным путям. Заметив приближающийся состав, он попытался избежать столкновения, но не успел.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

Обстоятельства случившегося будут установлены Октябрьским районным отделом Следственного комитета во время проверки.

В СК напомнили о правилах поведения на железной дороге: нельзя находиться вблизи путей, сидеть и ходить по рельсам, использовать наушники при переходе железнодорожного полотна, перебегать пути перед движущимся составом.