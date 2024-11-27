Мужчина погиб под колесами поезда в Минске

Трагический инцидент произошел вечером во вторник, 26 ноября, на остановочном пункте «Курасовщина».
По данным СК, 58-летний мужчина, житель столицы, шел по железнодорожным путям. Заметив приближающийся состав, он попытался избежать столкновения, но не успел.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Обстоятельства случившегося будут установлены Октябрьским районным отделом Следственного комитета во время проверки.
В СК напомнили о правилах поведения на железной дороге: нельзя находиться вблизи путей, сидеть и ходить по рельсам, использовать наушники при переходе железнодорожного полотна, перебегать пути перед движущимся составом.