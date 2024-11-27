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Водителя из Хомутово приговорили к двум годам колонии за смертельное ДТП

Оказалось, что парень получил права за три дня до аварии.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутском районе 18-летнего водителя осудили за аварию, которая унесла жизнь мужчины. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России и прокуратуре Иркутской области.

Ночью 1 декабря 2023 подсудимый за рулем «Тойоты Рав 4» ехал по улице Кирова в Хомутово со скоростью 135 км/ч. Было скользко, поэтому он врезался в «Тойоту Саксид», которая выезжала со второстепенной дороги.

— От полученных в результате автоаварии травм 41-летний житель Хомутово — пассажир второго авто — скончался в автомобиле скорой помощи, — рассказали в ведомстве.

Парень признал свою вину. Позже следователи выяснили, что он водил машину лишь в автошколе, права получил ровно за три дня до смертельного ДТП.

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления машиной на два года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьники подожгли кофейный автомат в торговом центре Иркутска.