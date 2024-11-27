Водителя из Хомутово приговорили к двум годам колонии за смертельное ДТП

Ночью 1 декабря 2023 подсудимый за рулем «Тойоты Рав 4» ехал по улице Кирова в Хомутово со скоростью 135 км/ч. Было скользко, поэтому он врезался в «Тойоту Саксид», которая выезжала со второстепенной дороги.