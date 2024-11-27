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Машина превратилась в лепешку: мужчина погиб в ДТП на хабаровской трассе

Грузовик смял иномарку с водителем внутри в Хабаровском крае.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Водитель «Тойоты» погиб утром 27 ноября в Хабаровском районе. По предварительным данным, смертельная авария произошла в 08:20 в районе 58 километра трассы А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино». Подробнее о ДТП — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель ехал со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. Он не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, не смог справиться с управлением и налетел на леерное ограждение.

«Водитель допустил наезд на леерное ограждение, в результате чего, продолжив неконтролируемое движение, столкнулся с встречным грузовиком “Исудзу”, — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Водитель иномарки, 32-летний мужчина, погиб на месте до приезда скорой помощи. На месте работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

Также на месте работали военные Амурского спасательного центра МЧС. Вместе с полицейскими и с помощью гидравлического инструмента они разрезали металлические конструкции корпуса автомобиля и извлекли тело водителя.