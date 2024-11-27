Машина превратилась в лепешку: мужчина погиб в ДТП на хабаровской трассе

Как рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края, водитель ехал со стороны Хабаровска в сторону Комсомольска-на-Амуре. Он не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и погодных условий, не смог справиться с управлением и налетел на леерное ограждение.