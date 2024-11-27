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В Башкирии полтора месяца не могут найти 33-летнего жителя Башкирии

В Башкирии пропал 33-летний Артем Изилянов.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались поиски 33-летнего Артема Изилянова из села Покровка. Об исчезновении молодого мужчины сообщили волонтеры БашРегионСпас.

Известно, что сельчанин исчез еще 11 октября, в День республики. Он ушел из дома в неизвестном направлении, одетый в темно-серую куртку, темные камуфляжные штаны, черные ботинки и черную шапку, с тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, черные волосы с проседью.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Артема Изилянова, просьба звонить по номерам 112 или 8−937−3−102−112.

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