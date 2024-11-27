В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 2 млн рублей

В Ростовской области задержали браконьера с запрещенной к вылову рыбой на сумму более 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по донскому региону.
— Нарушителя заметили на береговой полосе Таганрогского залива, в районе Таганрога. После обыска изъяли партию судака и транспортное средство, — сообщили в ведомстве.
Сейчас проводится проверка, по ее результатам должны принять процессуальное решение.
Напомним, ранее эксперты заявили, что через 10 лет в Азовском море исчезнут лещ, судак и тарань.