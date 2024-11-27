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В Ростовской области задержали браконьера с уловом на 2 млн рублей

Браконьера с крупным уловом судака поймали в Ростовской области.

Источник: пресс-служба ПУ ФСБ России по Ростовской области

В Ростовской области задержали браконьера с запрещенной к вылову рыбой на сумму более 2 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по донскому региону.

— Нарушителя заметили на береговой полосе Таганрогского залива, в районе Таганрога. После обыска изъяли партию судака и транспортное средство, — сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится проверка, по ее результатам должны принять процессуальное решение.

Напомним, ранее эксперты заявили, что через 10 лет в Азовском море исчезнут лещ, судак и тарань.