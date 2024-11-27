Ревнивая жена разгромила квартиру и машину соперницы в Красноярском крае

На этом эмоциональная особа не остановилась. Спустя некоторое время она вновь пришла к родственнице в дом, но уже с кувалдой и баллончиком краски. Там она выбила стекла, сломала мебель, бытовую технику и побила посуду. Так, ревнивая жена уничтожила вещи общей суммой на 225 тысяч рублей.