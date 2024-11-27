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Ревнивая жена разгромила квартиру и машину соперницы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Все случилось зимой прошлого года.

Источник: Соцсети

48-летняя жительница Лесосибирска приревновала своего мужа к родственнице. В порыве злости она пошла к загородному дому соперницы в село Абалаково и палкой разбила ее дорогостоящую машину — Hyundai Grand Santa Fe. Так, автомобиль остался без лобового стекла, зеркал и т. д.

На этом эмоциональная особа не остановилась. Спустя некоторое время она вновь пришла к родственнице в дом, но уже с кувалдой и баллончиком краски. Там она выбила стекла, сломала мебель, бытовую технику и побила посуду. Так, ревнивая жена уничтожила вещи общей суммой на 225 тысяч рублей.

Владелица дома и автомобиля обратилась в правоохранительные органы с двумя заявлениями. Своей вины обвиняемая не признала и отказалась от дачи показаний.

Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» расследовал дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до двух лет лишения свободы, сообщают в ведомстве.