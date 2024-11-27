В Уфе суд вынес приговор виновным в гибели двух жильцов дома

Следствием и судом установлено, что с апреля 2017 года по декабрь 2021 года печник-контролер с ведома технического директора надлежащим образом не проверял дымовые и вентиляционные каналы в жилых помещениях пяти многоквартирных домов. По указанию руководителя он составлял подложные обходные листы и акты с фальсифицированными данными о количестве якобы обследованных им квартир, проведенных работах, указывая в них ложные сведения о жильцах и подделывая подписи.
«В действительности дымовые и вентиляционные каналы в этих домах не соответствовали предъявляемым техническим требованиям, были негерметичны и в них отсутствовала достаточная тяга, что привело к тому, что двое жильцов одного из многоквартирных домов скончались из-за отравления окисью углерода», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Суд приговорил бывшего директора организации к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а бывшего печника-контролера — к двум годам шести месяцам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обслуживанием дымовых и вентиляционных каналов, в течение двух лет. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших на общую сумму свыше 1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.