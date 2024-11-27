В Уфе суд вынес приговор виновным в гибели двух жильцов дома

Следствием и судом установлено, что с апреля 2017 года по декабрь 2021 года печник-контролер с ведома технического директора надлежащим образом не проверял дымовые и вентиляционные каналы в жилых помещениях пяти многоквартирных домов. По указанию руководителя он составлял подложные обходные листы и акты с фальсифицированными данными о количестве якобы обследованных им квартир, проведенных работах, указывая в них ложные сведения о жильцах и подделывая подписи.