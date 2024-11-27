Депутата парламента Красноярского края обвинили в истязании и угрозе убийством

Парламентарию инкриминируют истязание и угрозу убийством. Жертвой преступлений стала женщина, уточнили в региональном управлении Следственного комитета.
Как полагают сотрудники ведомства, в 2022—2024 годах во время бытовых конфликтов мужчина бил свою близкую знакомую. Известно, что за медицинской помощью она не обращалась.
Нынешним летом нетрезвый депутат нанес женщине несколько ударов руками и ногами, положил ей на голову подушку и грозил убийством. Эти действия фигурант прекратил, когда в комнату вошла маленькая дочь жертвы.
На время расследования, которое близится к финалу, парламентарию запрещено приближаться к дому потерпевшей и общаться с ней, добавили в СК.