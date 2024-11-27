Александр Бастрыкин заинтересовался стрельбой в Волгограде

Напомним, ранее редакция уже сообщала о людях в масках, а также звуках стрельбы, напугавших 25 ноября жителей областного центра. Происшествие случилось поздним вечером на ул. Богунской у здания магазина «Магнит» и было запечатлено очевидцами на видео. Позже выяснилось, что в результате этих событий пострадали три человека.