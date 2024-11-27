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В Башкирии компании по отлову собак обманули бюджет на 1,3 млн рублей

В Башкирии выявили факт мошенничества при отлове бездомных животных.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии выявили факт мошенничества при организации мероприятий по отлову бездомных животных. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По информации ведомства, муниципалитет в 2022—2023 годах заключил контракты с двумя предпринимателями по отлову животных, однако фактически услуги не оказывались, а в администрацию поступали ложные данные. В результате, бюджету района был нанесен ущерб на сумму более 1,3 млн рублей.

По факту мошенничества заведено уголовное дело.

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