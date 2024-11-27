В Омской области остановили машину с восемью баранами

Легковой Nissan остановили утром на трассе Шербакуль-Азово. Сотрудникам показалось, что в автомобиле — очень много пассажиров. Как выяснилось, людей в нём было всего трое.
«Кроме трёх человек, в салоне находились 8 баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам», — уточнили в пресс-службе.
Полицейские выяснили, что двое из пассажиров машины причастны к кражам скота из загонов в сёлах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов на 593 тысячи рублей. Мужчины специально ездили по деревням района, высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые собаками. Затем они возвращались ночью. Один человек оставался в машине, второй — воровал животных. Баранов они затем продавали.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража группой лиц по предварительному сговору».