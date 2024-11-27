Под Самарой легковушку отбросило в кювет после столкновения с КАМАЗом

В Самарской области произошла серьезная авария. Утром 27 ноября со стороны поселка Лопатино отечественная легковушка столкнулась с бетономешалкой, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.
— Женщина-водитель ехала со стороны поселка по улице Уральской. Во время движения она столкнулась с «КАМАЗом». В результате столкновения автомобилей легковушка опрокинулась в кювет, — добавили правоохранители.
Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.го.