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Под Самарой легковушку отбросило в кювет после столкновения с КАМАЗом

В Самарской области отечественная легковушка столкнулась с бетономешалкой.

Источник: ГАИ

В Самарской области произошла серьезная авария. Утром 27 ноября со стороны поселка Лопатино отечественная легковушка столкнулась с бетономешалкой, об этом сообщили в госавтоинспекции по региону.

— Женщина-водитель ехала со стороны поселка по улице Уральской. Во время движения она столкнулась с «КАМАЗом». В результате столкновения автомобилей легковушка опрокинулась в кювет, — добавили правоохранители.

Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники дорожной полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.го.