В Омске учительница по физике после разговора с мошенниками потеряла 190 тыс

Затем женщине позвонили якобы из Росфинмониторинга и заявили, что на ее имя оформили кредит, а также пытаются перевести деньги за границу. Далее мошенники преломили омичке самой взять кредит, чтобы «спасти» деньги. Но для сохранения денег было условие — обналичить средства и перевести на «специальный счет Центробанка».