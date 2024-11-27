В Омске учительница по физике после разговора с мошенниками потеряла 190 тыс

Учительница физики из Омска стала жертвой телефонных мошенников на 190 тыс. рублей. Примечательно то, что аферистам удалось дозвониться на новый номер женщины.
Жительница Омска решила сменить оператора сотовой связи. Спустя какое-то время до нее дозвонился представитель прежней компании и под предлогом бонусов и различных услуг предложил вернуться обратно. Таким образом омичка продиктовала смс-коды сообщений, которые нужны были для обратного «перехода».
Затем женщине позвонили якобы из Росфинмониторинга и заявили, что на ее имя оформили кредит, а также пытаются перевести деньги за границу. Далее мошенники преломили омичке самой взять кредит, чтобы «спасти» деньги. Но для сохранения денег было условие — обналичить средства и перевести на «специальный счет Центробанка».
Таким образом потерпевшая оформила кредит на 190 тыс. рублей, а затем перевела их 13 транзакциями на указанный мошенниками счет.
Полицейские завели уголовное дело.