Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уяре 74-летний мужчина вламывался в дома и воровал электропроводку

В Уяре поймали местного жителя, который за два года наворовал электропроводки и другого имущества на 180 тысяч рублей.

В Уяре поймали серийного вора электропроводки из частных домов. Об этом сообщили в краевой полиции.

С октября 2022 года по ноябрь 2024 года местные жители сообщали, что кто-то взламывает двери или окна, проникает в их дома и похищает имущество — электропроводку, электроинструменты и не только. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей.

Накануне ночью оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 74-летний мужчина. При себе у него были нож, кусачки и электрокабель.

Уярец признался, что только что похитил кабель из дома на улице Вейнбаума. Установлено, что он совершил еще 6 аналогичных краж. Похищенную проволоку он сдавал в пункт приема лома, потраченные деньги тратил на свои нужды.

Следователи возбудили 7 уголовных дел по статье «Кража».