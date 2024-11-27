В Уяре 74-летний мужчина вламывался в дома и воровал электропроводку

В Уяре поймали серийного вора электропроводки из частных домов. Об этом сообщили в краевой полиции.
С октября 2022 года по ноябрь 2024 года местные жители сообщали, что кто-то взламывает двери или окна, проникает в их дома и похищает имущество — электропроводку, электроинструменты и не только. Общая сумма ущерба превысила 180 тысяч рублей.
Накануне ночью оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 74-летний мужчина. При себе у него были нож, кусачки и электрокабель.
Уярец признался, что только что похитил кабель из дома на улице Вейнбаума. Установлено, что он совершил еще 6 аналогичных краж. Похищенную проволоку он сдавал в пункт приема лома, потраченные деньги тратил на свои нужды.
Следователи возбудили 7 уголовных дел по статье «Кража».