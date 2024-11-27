Дроппер из Нижнеудинска вернёт пенсионерке 700 тысяч рублей

В сентябре 2023 года пенсионерка поверила мошенникам, которые сообщили о ДТП с её родственницей и потребовали денег за то, чтобы пострадавшая сторона не подавала заявление. Пожилая женщина отдала прибывшему курьеру 685 тысяч рублей, которые откладывала на образование внуков. Спустя несколько дней пострадавшей позвонила якобы попавшая в ДТП родственница, и тогда пожилая женщина поняла, что её обманули.