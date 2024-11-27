Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроппер из Нижнеудинска вернёт пенсионерке 700 тысяч рублей

По иску прокуратуры курьер мошенников вернёт 86-летней жительнице Нижнеудинска те 685 тысяч рублей, которые он у неё забрал и перечислил «работодателям».

Источник: Прокуратура Иркутской области

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В сентябре 2023 года пенсионерка поверила мошенникам, которые сообщили о ДТП с её родственницей и потребовали денег за то, чтобы пострадавшая сторона не подавала заявление. Пожилая женщина отдала прибывшему курьеру 685 тысяч рублей, которые откладывала на образование внуков. Спустя несколько дней пострадавшей позвонила якобы попавшая в ДТП родственница, и тогда пожилая женщина поняла, что её обманули.

Курьер был задержан. Прокуратура подала иск о взыскании с него полученных им от пострадавшей денег. Суд удовлетворил иск, одновременно наложив арест на имущество дроппера.