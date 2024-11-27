Омичка похитила у маркетплейса более 700 товаров на 1,7 млн рублей из-за сбоя

По предварительным данным, 32-летняя жительница Омска делала покупки на известном маркетплейсе. При заказе товара оплата прошла, но деньги со счета не списались. Тогда омичка сделала еще одну покупку, однако баланс на карте остался прежним. Войдя во вкус, за два дня дама оформила 735 заказов. Среди покупок были детские вещи, бытовая техника, ювелирные украшения, мебель, посуда, канцелярия и другие вещи.
Заказы прибывали один за другим. Многие из них она даже не успела распаковать.
«Обратившийся с заявлением представитель торговой организации рассказал полицейским, что в системе произошел сбой, в результате которого покупательница забрала заказы, не оплатив их», — пояснили в УМВД России по Омской области.
Полицейские установили личность омички и изъяли у нее похищенное имущество. Общая стоимость похищенного составила почти 1,7 миллиона рублей.
Как выяснилось, омичка пыталась украсть еще 580 товаров на сумму более 14 миллионов рублей. Но не получилось — служба безопасности маркетплейса выявила сбой. Выдачу заказов заблокировали.
Теперь ей может грозить до 10 лет лишения свободы.