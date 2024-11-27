Омичка похитила у маркетплейса более 700 товаров на 1,7 млн рублей из-за сбоя

По предварительным данным, 32-летняя жительница Омска делала покупки на известном маркетплейсе. При заказе товара оплата прошла, но деньги со счета не списались. Тогда омичка сделала еще одну покупку, однако баланс на карте остался прежним. Войдя во вкус, за два дня дама оформила 735 заказов. Среди покупок были детские вещи, бытовая техника, ювелирные украшения, мебель, посуда, канцелярия и другие вещи.