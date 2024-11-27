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Доцент вуза из Калининграда перевел мошенникам 850 тысяч рублей

Телефонные аферисты обманули доцента из Калининграда на крупную сумму денег.

В Калининграде жертвой аферистов стал доцент федерального вуза — 50-летний мужчина перевел преступникам 850 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, это были личные накопления и кредитные средства.

Полицейские, к которым обратился деятель науки, выяснили, что мужчину «обработали» по старой схеме с «безопасным счетом». А звонивший ему мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчину это нисколько не смутило, и он легко расстался со своими деньгами.

Мошенника ищут.