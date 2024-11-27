Доцент вуза из Калининграда перевел мошенникам 850 тысяч рублей

Полицейские, к которым обратился деятель науки, выяснили, что мужчину «обработали» по старой схеме с «безопасным счетом». А звонивший ему мошенник представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчину это нисколько не смутило, и он легко расстался со своими деньгами.