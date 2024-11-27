В Казани семья отравилась угарным газом

По данным ведомства, инцидент произошел в доме 26 на улице Солидарности. Месяц назад в доме проверили состояние дымоходов и вентиляционных каналов, засоры отсутствовали, а жалоб от жильцов не поступало. Однако, как установили специалисты, во время работы газовой колонки в квартире был нарушен приток воздуха, а в ванной комнате функционировал принудительный вентилятор, установленный в вентиляционный канал.