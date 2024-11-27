Красноярскому депутату предъявили обвинение в истязании сожительницы

КРАСНОЯРСК, 27 ноя — РИА Новости. Депутату законодательного собрания Красноярского края Андрею Новаку предъявлено окончательное обвинение в истязании сожительницы и угрозе убийством, сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Ранее ведомство сообщало, что в ночь на 14 июня в Красноярске Новак, находясь в квартире дома по улице Юности, в ходе конфликта с сожительницей нанёс ей несколько ударов руками и ногами в область головы и тела. При этом мужчина высказал в адрес потерпевшей угрозу убийством, которую она в связи со сложившейся обстановкой восприняла реально. Было возбуждено дело по ч. 1 ст. 117 УК РФ (истязание), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). В СК также отмечали со ссылкой на слова женщины, что в 2022 году подозреваемый дважды наносил ей руками и ногами удары в область головы и тела, за медицинской помощью она тогда не обращалась.
В местных СМИ и Telegram-каналах сообщали, что конфликт произошел якобы из-за измены Новака. Сам парламентарий заявлял, что не знает эту женщину, и назвал всю историю провокацией.
«Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела в отношении 49-летнего депутата законодательного собрания Красноярского края. Ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 117 УК РФ (истязание), частью 1 статьей 119 УК РФ (угроза убийством), в отношении женщины», — говорится в сообщении.
Суд в июне избрал Новаку меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия. Ему запрещено подходить ближе 500 метров к дому бывшей сожительницы, общаться с ней и ее детьми, в том числе в соцсетях.
В региональном СК уточняют, что уголовное дело находится на завершающей стадии расследования.