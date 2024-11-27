Обвиняемый в смерти школьницы в загоне для скота ранее убил брата

В Красноярском крае допросили соседа 17-летней школьницы, тело которой нашли в загоне для скота. Его подозревают в ее убийстве. Причем с особой жестокостью. И он уже признался, что все случилось из-за его желания отомстить отцу девушки.
Корреспондент krsk.aif.ru узнал некоторые детали биографии подозреваемого. Они указывают на то, что эта трагедия могла быть неслучайной.
Убил не случайно?
На допросе подозреваемый признался, что выпил стакан водки и пошел мстить соседу. Он хотел поубивать скот и погромить стайки своего недруга. В этот момент там была, как говорит сам мужчина, «его дочь».
Для обоих это была неожиданная встреча. Школьница стала защищаться, как говорит подозреваемый, поцарапала его. Тот ударил ее несколько раз бревном.
«Послушал — мне кажется, она не дышала уже. Я убежал домой», — рассказывает он о том, что произошло дальше.
На допросе подозреваемый пытается выставить так, что все произошедшее — случайность. А он хотел совсем другого. Но, во-первых, мужчина оставил девушку без сознания в загоне с животными, которые причинили ей дополнительные травмы. Как скотник, он знал, что свиньи могут покусать обездвиженного человека. Во-вторых, в его биографии есть темные пятна, а отзывы местных жителей о нем не самые хорошие.
Много пил, был судим
«На ферме АО “Андроновский” в деревне Ушканка подозреваемый работает примерно с 2020 года скотником. Там сменился управляющий, им стал отец погибшей девушки. Причем с ним он был знаком с 2012 года, раньше тоже вместе работали. Со слов подозреваемого, тот стоял на своем, не слушал других. А на новом месте стало еще больше ссор. Мол, отец погибшей мог оскорблять, плохо высказываться. Из-за этого конфликт между ними нарастал», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Юлия Арбузова.
Но это версия подозреваемого. В прокуратуре выяснили, что мужчина был сильно пьющий, работать не хотел. На этой почве и возникали конфликты.
Сам он говорит, что женат. Но детей нет.
Источник в прокуратуре рассказал корреспонденту krsk.aif.ru про некоторые моменты из его биографии. Оказывается, мужчина уже был судим за убийство брата. Все произошло из-за бытовой ссоры.
Это был единственный брат. Еще есть трое сестер. Их родительский дом находится в соседней деревне — Новоракитке Ужурского района. Семья держала большое хозяйство. Всю свою жизнь мужчина ухаживал за скотом.
«Я знаю об их повадках, что свиньи всеядные и могут быть агрессивными из-за запаха крови», — сказал на допросе подозреваемый. То есть он подтвердил, что понимал, когда оставлял девочку без чувств в загоне, о последствиях такого поступка.
Против соседа погибшей возбудили уголовное дело. Его подозревают в убийстве с особой жестокостью с целью сокрытия другого преступления.
Хорошо училась, была активисткой
О семье погибшей девочки соседи говорят только хорошее. Они благополучные и, по меркам села, зажиточные. Держат большое хозяйство — 16 голов скота. Все вместе им занимались. В том числе по мере сил помогала и 17-летняя школьница. В тот трагический день она управлялась со всем одна, так как родители уехали в Красноярск продавать мясо. У них есть старший сын. Но сейчас он живет отдельно.
Сама девочка была красивой и очень веселой. Хорошо училась в школе, была активисткой. Дружила с парнем из соседней деревни. Он и нашел ее тело в загоне.
Напомним, все случилось поздно вечером 23 ноября в деревне Ушканка Ужурского района. На теле девушки, обнаруженной в коридоре между загонами для животных, было много ран. Эксперты сделали заключения, что она скончалась из-за большой потери крови. При этом ее покусали свиньи. А еще мог ударить бык. Версия, что к ее гибели причастен человек, появилась спустя несколько дней.