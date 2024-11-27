Обвиняемый в смерти школьницы в загоне для скота ранее убил брата

«На ферме АО “Андроновский” в деревне Ушканка подозреваемый работает примерно с 2020 года скотником. Там сменился управляющий, им стал отец погибшей девушки. Причем с ним он был знаком с 2012 года, раньше тоже вместе работали. Со слов подозреваемого, тот стоял на своем, не слушал других. А на новом месте стало еще больше ссор. Мол, отец погибшей мог оскорблять, плохо высказываться. Из-за этого конфликт между ними нарастал», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru Юлия Арбузова.