Смертельное ДТП произошло под Миассом — погиб один из водителей

Сейчас известно, что автомобиль «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу движения, по которой двигалась вторая иномарка. В результате лобового столкновения машин погиб водитель первой иномарки. Как установили сотрудники ГАИ после осмотра места ДТП, он не был пристёгнут ремнём безопасности.