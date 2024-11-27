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Смертельное ДТП произошло под Миассом — погиб один из водителей

ДТП со смертельным исходом случилось на территории Миасского городского округа. Друг с другом столкнулись две иномарки, в результате чего погиб один из водителей.

Авария произошла вечером на третьем километре дороги, соединяющей Миасс и Атлян. По информации от Госавтоинспекции Челябинской области, столкнулись две иномарки — «Дэу Нексия» и «Тойота». Первой управлял водитель 1991, а второй — 1979 года рождения.

Сейчас известно, что автомобиль «Дэу Нексия» выехал на встречную полосу движения, по которой двигалась вторая иномарка. В результате лобового столкновения машин погиб водитель первой иномарки. Как установили сотрудники ГАИ после осмотра места ДТП, он не был пристёгнут ремнём безопасности.

Точные обстоятельства и причины происшествия выясняются. На месте аварии к работе приступили госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа.