Обвиняемую в убийстве младенца жительницу Таганрога отправили в СИЗО

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, 24 ноября женщину в состоянии алкогольного опьянения обнаружили полицейские у одного из магазинов. Предполагается, что дончанка нанесла сыновьям удары, в результате чего один из братьев-близнецов скончался.