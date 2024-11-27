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Обвиняемую в убийстве младенца жительницу Таганрога отправили в СИЗО

Женщина также обвиняется в том, что пыталась убить ещё одного ребёнка.

Обвиняемую в убийстве шестимесячного ребёнка и попытке убийстве его брата-двойняшки женщину отправили в СИЗО. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Ростовской области.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантка помещена в следственный изолятор до 23 января 2025 года», — пояснили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, 24 ноября женщину в состоянии алкогольного опьянения обнаружили полицейские у одного из магазинов. Предполагается, что дончанка нанесла сыновьям удары, в результате чего один из братьев-близнецов скончался.