Спасатели нашли тело провалившегося под лед на реке Уфе велосипедиста

В Караидельском районе Башкирии прекратили поиски 59-летнего Николая Х. Напомним, мужчина четыре дня назад провалился под лед на реке Уфе, когда решил сократить путь до дома и поехать на велосипеде по тонкому слою льда. Спасателям практически сразу удалось найти транспорт утонувшего, а тело мужчины вытащили из воды сегодня, 27 ноября.
— На глубине девяти метров обнаружили погибшего 59-летнего мужчину и извлекли его тело из воды, — сообщил председатель республиканского Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
Он призвал жителей Башкирии воздержаться от выхода на лед и напомнил, что это может быть смертельно опасно.
Напомним, что все эти дни за поисками следила верная подруга погибшего, его любимая собака Белка. Близкие пытались увести собаку домой, но она каждый раз возвращалась. Животное сидело недалеко от места трагедии и ждала, когда хозяин все же вернется к ней.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.