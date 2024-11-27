Спасатели нашли тело провалившегося под лед на реке Уфе велосипедиста

Напомним, что все эти дни за поисками следила верная подруга погибшего, его любимая собака Белка. Близкие пытались увести собаку домой, но она каждый раз возвращалась. Животное сидело недалеко от места трагедии и ждала, когда хозяин все же вернется к ней.