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«В тесноте, да не в обиде»: омские полицейские остановили иномарку с восемью крадеными баранами

Полицейские поймали двух омичей, которые украли баранов на 600 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области сегодня утром полицейские во время дежурства на трассе Щербакуль — Азово стали свидетелями необычной картины — двое неизвестных мужчин перевозили в салоне иномарки восемь крупных баранов. Как позже выяснилось, это оказались серийные воры рогатого скота.

Ранним утром на трассе Щербакуль — Азово сотрудники ДПС обратили внимание на «Ниссан Санни», внутри которого находилось подозрительно большое количество пассажиров. После остановки иномарки полицейские обнаружили, что в салоне автомобиля находились три человека и восемь баранов.

Уже в полицейском участке выяснилось, что парнокопытных похитили минувшей ночью из загона в деревне Северное. Сейчас скот уже вернули хозяевам, которые даже не подозревали о пропаже.

Оперативники установили личность похитителей. Ими оказались двое омичей 27 и 25 лет. Как позже выяснилось, это уже далеко не первая кража мужчин. Таким образом они уже похищали скот из сел Максимовка и Изюмовка.

Всего с 7 ноября мужчинам удалось украсть 42 барана. Общая сумма ущерба составила порядка 593 тыс. рублей.

Похитители ездили по селам и высматривали расположенные на окраинах загоны с рогатым скотом, которые не охранялись собаками. После того как им удавалось найти плохо охраняемый загон, мужчины приезжали туда ночью.

Омичи работали по следующей схеме: один следил за обстановкой из машины, другой — таскал баранов. Парнокопытных они продавали заготовителю в Ленинском округе Омска.

Следователи завели уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание по этой статье — 5 лет колонии.