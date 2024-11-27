В Таганроге арестовали мать погибшего ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области арестовал по обвинению в убийстве и покушении на убийство мать двух 6-месячных детей, один из которых умер в Таганроге Ростовской области, а второй доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу женщине, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство двух малолетних детей. Фигурантка помещена в следственный изолятор. Следователем ей предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.
По версии следствия, жительница Таганрога 24 ноября в состоянии алкогольного опьянения избила двух своих детей, затем, положив их в сумки-переноски, отнесла в один из магазинов города и оставила. Сотрудники магазина вызвали врачей, которые констатировали смерть одного мальчика, второго ребенка госпитализировали.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).