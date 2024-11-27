В Таганроге арестовали мать погибшего ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Суд в Ростовской области арестовал по обвинению в убийстве и покушении на убийство мать двух 6-месячных детей, один из которых умер в Таганроге Ростовской области, а второй доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.