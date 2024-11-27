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Правоохранитель заявил, что взрыв машины в Подмосковье не носит криминальный характер

По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона.

Источник: РИА "Новости"

Взрыв автомобиля во дворе дома жилого комплекса в Одинцове не имеет криминального характера, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона», — сказал собеседник агентства.

Легковой автомобиль взорвался утром 27 ноября во дворе дома ЖК «Лайково». Машина полностью сгорела. Источник отмечал, что людей в салоне не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента.