Правоохранитель заявил, что взрыв машины в Подмосковье не носит криминальный характер

Взрыв автомобиля во дворе дома жилого комплекса в Одинцове не имеет криминального характера, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительной информации, произошла разгерметизация газового баллона», — сказал собеседник агентства.
Легковой автомобиль взорвался утром 27 ноября во дворе дома ЖК «Лайково». Машина полностью сгорела. Источник отмечал, что людей в салоне не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль.
В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства инцидента.