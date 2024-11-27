Двое жителей Уфы скончались в жилом доме из-за отравления газом

В Уфе огласили приговор экс-техническому директору ООО «Генезис» и бывшему печнику-контролеру. Их обвиняли в гибели двоих жильцов многоквартирного дома.
В суде установлено, что с 2017 по 2021 год сотрудник компании с ведома руководителя не проверял дымовые и вентиляционные каналы в жилых помещениях пяти многоквартирных домов и вносил ложные данные в отчеты, подделывая подписи жильцов. Из-за того, что каналы не были проверены в срок, компания упустила из виду, что они не соответствуют требованиям и срочно нуждаются в ремонте.
— Из-за негерметичности каналов и отсутствия в них достаточной тяги двое жильцов одного из многоквартирных домов скончались из-за отравления окисью углерода, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Оба подсудимых были признаны виновными. Бывший руководитель организации получил три года колонии общего режима, бывшего печника-контролера приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы условно.
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