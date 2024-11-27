Двое жителей Уфы скончались в жилом доме из-за отравления газом

В суде установлено, что с 2017 по 2021 год сотрудник компании с ведома руководителя не проверял дымовые и вентиляционные каналы в жилых помещениях пяти многоквартирных домов и вносил ложные данные в отчеты, подделывая подписи жильцов. Из-за того, что каналы не были проверены в срок, компания упустила из виду, что они не соответствуют требованиям и срочно нуждаются в ремонте.